18.12.2023 12:03 Noch sechs Tage bis Heiligabend: Wird es weiß in Thüringen?

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - Die vierte Adventswoche ist gestartet, noch sechs Tage bis zum Fest. TAG24 wollte wissen, ob man die Wartezeit auf die Bescherung in Thüringen mit einem Rodel-Ausflug überbrücken kann und sprach mit dem Deutschen Wetterdienst (DWD). Weiße Weihnacht in Thüringen ist nach Angaben eines Experten des Deutschen Wetterdienstes "recht wahrscheinlich", jedoch nur in Kammlagen oberhalb von 800 Metern. (Symbolbild) © Carsten Jentzsch "Oberhalb von 800 Metern halte ich weiße Weihnacht durchaus für recht wahrscheinlich", sagte ein DWD-Experte am Montagvormittag im Gespräch mit TAG24. In den kommenden Tagen - ab der Nacht auf Mittwoch - könnten bis Heiligabend ein paar Zentimeter hinzukommen, hieß es. 5 bis 10 Zentimeter seien vorstellbar. Für die Wintersportgebiete Oberhof, Gehlberg und Suhl wurden am Montagvormittag 14 Zentimeter "Schneehöhe Berg" auf der Website "Thüringer Wald" vermeldet. Ebenfalls zweistellige Werte wurden für die Wintersportgebiete Neuhaus am Rennweg und Schmiedefeld gemeldet. Im Flachland hingegen lohnt sich der Griff zum Messstab gar nicht erst. Wie berechtigt sind denn hier die Hoffnungen auf Schneeflöckchen, die auch liegen blieben? "Wenn nicht noch ein Wunder passiert, dann gehe ich zu 90 Prozent von grünen Weihnachten aus", so der Experte.

