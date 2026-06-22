NRW vor den heißesten Tagen des Jahres: Bis zu 37 Grad erwartet
Köln - Der Sommer zeigt sich in Nordrhein-Westfalen in den kommenden Tagen von seiner besten Seite: Bis Mittwoch steigen die Temperaturen örtlich auf bis zu 37 Grad.
Bereits am Montag wird es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) vielerorts wieder sonnig und heiß. Die Temperaturen steigen auf 27 bis 33 Grad.
Auch dann kann es vereinzelt noch zu Gewittern kommen, vor allem in höheren Lagen. Insgesamt bleibt es aber überwiegend trocken.
Am Dienstag setzt sich das Sommerwetter fort. Bei viel Sonnenschein werden erneut bis zu 33 Grad erreicht. Einzelne Schauer oder Gewitter sind zwar möglich, größere Wetterumschwünge sind aber nicht in Sicht.
Richtig heiß wird es schließlich am Mittwoch. Dann scheint vielerorts ungestört die Sonne und die Temperaturen steigen auf 33 bis 37 Grad.
Damit steht NRW der bislang heißeste Tag des Jahres bevor. Auch die Nächte bringen kaum Erholung: Selbst nachts fallen die Temperaturen vielerorts nur auf Werte zwischen 18 und 22 Grad.
Nach aktuellem Stand bleibt die Sommerhitze auch über die Wochenmitte hinaus erhalten. Zwar können sich vereinzelt wieder Gewitter bilden, eine nachhaltige Abkühlung ist derzeit aber nicht in Sicht.
Titelfoto: Thomas Warnack/dpa