NRW vor den heißesten Tagen des Jahres: Bis zu 37 Grad erwartet

Köln - Der Sommer zeigt sich in Nordrhein-Westfalen in den kommenden Tagen von seiner besten Seite: Bis Mittwoch steigen die Temperaturen örtlich auf bis zu 37 Grad.

Auf Nordrhein-Westfalen rollt eine heiße Woche zu: Bis Mittwoch werden örtlich Temperaturen von bis zu 37 Grad erwartet. (Symbolbild) © Thomas Warnack/dpa

Bereits am Montag wird es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) vielerorts wieder sonnig und heiß. Die Temperaturen steigen auf 27 bis 33 Grad.

Auch dann kann es vereinzelt noch zu Gewittern kommen, vor allem in höheren Lagen. Insgesamt bleibt es aber überwiegend trocken.

Am Dienstag setzt sich das Sommerwetter fort. Bei viel Sonnenschein werden erneut bis zu 33 Grad erreicht. Einzelne Schauer oder Gewitter sind zwar möglich, größere Wetterumschwünge sind aber nicht in Sicht.

Richtig heiß wird es schließlich am Mittwoch. Dann scheint vielerorts ungestört die Sonne und die Temperaturen steigen auf 33 bis 37 Grad.