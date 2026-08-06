06.08.2026 09:14 Milderes Sommer-Wetter in Frankfurt und Hessen: Doch an diesem Tag drohen wieder Gewitter

Wettervorhersage für Donnerstag, Freitag und das Wochenende in Frankfurt und Hessen: Der Sommer wird wieder milder, an diesem Tag drohen erneut Gewitter!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Nach der enormen Hitze der zurückliegenden Tage können sich die Menschen in Frankfurt und Hessen auf merklich milderes Sommer-Wetter freuen. Am Wochenende steigen die Temperaturen wieder auf mehr als 30 Grad, auch Gewitter werden erwartet.

Der Sommer wird wieder milder: Für den Donnerstag erwartet Wetteronline.de (Grafik) 25 bis 27 Grad in der Spitze in Hessen, der Deutsche Wetterdienst (DWD) 25 bis 30 Grad. © Montage: 123RF/scanrail, Screenshot/Wetteronline.de Der Donnerstag wird laut der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) "meist heiter und niederschlagsfrei". Die Temperaturen erreichen in Nordhessen Maximalwerte zwischen 25 und 28 Grad, in Südhessen 28 bis 30 Grad. In Hochlagen sind laut der Wettervorhersage sogar nur bis zu 23 Grad zu erwarten. Es soll ein "mäßiger Wind aus West, später Nordwest" wehen. Die Nacht zu Freitag bleibt demnach bei geringer Bewölkung trocken, es kühlt auf 14 bis 10 Grad ab. "Im Bergland bis 8 Grad", hieß es weiter. Wetter Deutschland Extreme Hitze, schwere Gewitter und Unwetter drohen in Frankfurt und Hessen Am Freitag setzt sich diese Wetterlage in Hessen fort: "Heiter bis wolkig, niederschlagsfrei" und "Höchstwerte zwischen 22 und 26 Grad im Norden und 27 bis 29 Grad im Süden", lauten die Prognosen der Meteorologen.

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