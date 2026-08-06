Milderes Sommer-Wetter in Frankfurt und Hessen: Doch an diesem Tag drohen wieder Gewitter
Frankfurt am Main - Nach der enormen Hitze der zurückliegenden Tage können sich die Menschen in Frankfurt und Hessen auf merklich milderes Sommer-Wetter freuen. Am Wochenende steigen die Temperaturen wieder auf mehr als 30 Grad, auch Gewitter werden erwartet.
Der Donnerstag wird laut der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) "meist heiter und niederschlagsfrei". Die Temperaturen erreichen in Nordhessen Maximalwerte zwischen 25 und 28 Grad, in Südhessen 28 bis 30 Grad.
In Hochlagen sind laut der Wettervorhersage sogar nur bis zu 23 Grad zu erwarten. Es soll ein "mäßiger Wind aus West, später Nordwest" wehen.
Die Nacht zu Freitag bleibt demnach bei geringer Bewölkung trocken, es kühlt auf 14 bis 10 Grad ab. "Im Bergland bis 8 Grad", hieß es weiter.
Am Freitag setzt sich diese Wetterlage in Hessen fort: "Heiter bis wolkig, niederschlagsfrei" und "Höchstwerte zwischen 22 und 26 Grad im Norden und 27 bis 29 Grad im Süden", lauten die Prognosen der Meteorologen.
Wettervorhersage für Samstag und Sonntag in Hessen: Temperaturen ziehen an
Ab Samstag ziehen die Temperaturen dann wieder etwas an: Bei einer heiteren bis sonnigen Lage werden in der Spitze 28 bis 32 Grad erwartet. Auch dieser Tag soll trocken bleiben.
Der Sonntag wird mit Höchsttemperaturen zwischen 27 und 33 Grad teilweise heiß. Dazu soll im Laufe des Tages eine zunehmend stärkere Bewölkung über dem Bundesland aufziehen, die "einzelne Schauer und Gewitter" mit sich bringen kann.
Was viele Menschen freuen dürfte: Die Nächte bleiben der Wettervorhersage zufolge weiter unterhalb der 20-Grad-Marke, ab der von einer Tropennacht gesprochen wird.
Für die Nacht zu Samstag wird ein Temperaturrückgang auf 15 bis 10 Grad vorausgesagt. In der Nacht zu Sonntag und in der Nacht zu Montag sind es jeweils 18 bis 14 Grad, wobei es in der zuletzt genannten Nacht eventuell zu Schauern und Gewittern kommt.
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