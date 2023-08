26.08.2023 15:46 NRW-Wetter lässt am Wochenende zu wünschen übrig: Doch wie wird's am Montag?

Am Samstagnachmittag könnte das Wetter in NRW ungemütlich werden. Der Wetterdienst kündigte Schauer und Gewitter an!

Von Laura Miemczyk

Köln - Nach einem sonnigen Vormittag machen sich am Samstagnachmittag in Nordrhein-Westfalen vermehrt Wolken breit - es kann zu Schauern und Gewittern kommen. Und auch für Sonntag sind die Wetteraussichten nicht allzu rosig. Am Samstagnachmittag können in NRW örtliche Gewitter aufziehen. © Arne Dedert/dpa Bis zum frühen Nachmittag zeigte sich der Samstag noch von seiner schönen Seite, doch laut Deutschem Wetterdienst (DWD) können in der zweiten Tageshälfte - vor allem im Nordwesten - örtliche Schauer und Gewitter auftreten. Dazu weht ein mäßiger, gelegentlich auch leicht böiger Wind. Die Höchsttemperatur liegt bei 24 Grad, im höheren Bergland bei spürbar kühleren 18 Grad. In der Nacht zu Sonntag sinken die Werte auf 13 bis 10 Grad. Sommerliches Wetter lässt am Sonntag laut DWD-Prognose auf sich warten - stattdessen startet der Tag wechselnd bis stark bewölkt. Ab dem Mittag gesellen sich Schauer und einzelne Gewitter dazu - auch Starkregen und stürmische Böen sind möglich! Die Temperaturen liegen bei 19 bis 22 Grad. Am Sonntag machen sich in NRW Schauer und Gewitter breit - vereinzelt kann es auch zu Starkregen kommen. © wetteronline.de (Screenshot) Auch der Montag beginnt voraussichtlich durchwachsen mit dichten Wolken und begleitet von einzelnen Schauern. Das Thermometer klettert dabei auf maximal 18 und 21 Grad, auf dem Kahlen Asten ist bereits bei herbstlichen 14 Grad Schluss.

Titelfoto: Bildmontage: Arne Dedert/dpa, wetteronline.de (Screenshot)