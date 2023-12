Ohne Pause: Ekeliges Schmuddel-Wetter macht sich in Sachsen-Anhalt breit

Der Regenschirm wird am 3. Adventswochenende zum ständigen Begleiter. © Markus Scholz/dpa

In den Morgenstunden lockert der Himmel zwar etwas auf, doch spätestens ab dem Nachmittag wird das ganze Land von einer dicken Wolkendecke umhüllt, schreibt der Deutsche Wetterdienst.

Freitagmittag huschen kleinere Schauer durch, bevor es zum Abend hin überwiegend trocken bleibt. Die Temperaturen liegen zwischen 5 und 7 Grad.

Ein ähnlicher Trend zeichnet sich auch am Samstag ab: Laut DWD bringen graue Wolken Regengüsse und leichteren Sprühregen mit, die Sonne hat, ironischerweise, am Sonnabend also keine Chance. Dazu bleibt es im Flachland ruhig, doch auf dem Brocken und in höheren Lagen können Sturmböen aufziehen.

Am Sonntag wird der Himmel wieder stark bewölkt, doch dafür soll es überwiegend trocken bleiben. Die Temperaturen klettern auf bis zu zweistellige Gradzahlen, nur der Harz bleibt bei etwa 6 Grad.