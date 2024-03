Osterwetter in Hamburg: Wird die 20-Grad-Marke geknackt?

Hamburg - Ist denn schon April? Das Wetter in Norddeutschland zeigt sich am Wochenende sehr abwechslungsreich.

Die Höchstwerte liegen bei sieben Grad auf Fehmarn und bis zehn Grad in Hamburg. Wind spielt fast keine Rolle.

In der Nacht zum Montag nehmen die Schauer nur zögerlich ab. Ab und zu lockert die Bewölkung auf. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen zwei und vier Grad. Der Wind nimmt langsam ab.

Am Sonntag gibt es überwiegend starke Bewölkung und dazu wiederholt Schauer. Auch kurze starke Gewitter mit Sturmböen und Graupel treten auf. Die Temperaturen erreichen höchstens neun Grad. Der Wind frischt auf und auch im Binnenland gibt es einzelne stürmische Böen.

Das kräftige Tief "Kilia" bestimmt das Geschehen in Hamburg und Schleswig-Holstein , teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Langsam zieht es von der südlichen Norwegischen See zur Ostsee und bringt polare Meeresluft, die das Wetter unbeständig und kühl gestaltet.

Ab Dienstag zeigt sich der Frühling in Hamburg wieder von seiner sonnigen Seite. © Thomas Müller/dpa

Achtung, in der Nacht zum Dienstag gibt es Frost. Der Himmel zeigt sich teils wolkig, teils klar. Es bleibt trocken. Im Binnenland werden örtlich um -3 Grad erwartet, an den Küsten etwa ein Grad und bis fünf Grad auf Helgoland.



Am Dienstag wechseln sich Sonne und Wolken ab, es bleibt meist trocken. Langsam steigen die Temperaturen wieder und erreichen acht Grad an der Grenze zu Dänemark und zwölf Grad in Hamburg. Die Nacht zum Mittwoch bleibt bei Tiefstwerte zwischen zwei und vier Grad frostfrei.

Ab Mittwoch klettern die Temperaturen weiter - 15 Grad sind laut DWD-Trend drin. Vorläufiger Höhepunkt ist das Osterwochenende. Dann könnte sogar die 20-Grad-Marke erstmals in diesem Jahr überschritten werden.

Ab Donnerstag wird dazu auch neuer Regen erwartet.