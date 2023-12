Regen und Tauwetter lassen Pegelstände im Südwesten ansteigen

Stuttgart - Anhaltende Regenfälle und Tauwetter sorgen in Baden-Württemberg an einigen Flüssen für steigende Wasserstände.

Pfützen und nasse Füße begleiten die Baden-Württemberger dieser Tage. © Thomas Warnack/dpa

Laut Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg (HVZ) liegt der Schwerpunkt des Tauwetters vor allem im Süden und Osten des Landes sowie im schweizerischen Rheingebiet.

In Oberschwaben und an einzelnen Donauzuflüssen rechnet die HVZ mit Anstiegen, die zu einem Hochwasser führen könnten, das statistisch gesehen alle zwei bis fünf Jahre auftritt.

An den Rhein-Pegeln Maxau bei Karlsruhe und Hauenstein bei Laufenburg (Kreis Waldshut) wurde am heutigen Sonntagmorgen jeweils der Hochwassermeldewert überschritten.

Im Tagesverlauf habe es weiterhin eine steigende Tendenz gegeben, sagte ein Sprecher am Sonntagabend. Am Montag könne der Wasserstand bei Maxau auf 7,50 Meter steigen. Ab dieser Höhe wird der Flussabschnitt meist für die Schifffahrt gesperrt. Am Mittwoch soll der Pegelstand seinen Scheitelpunkt erreichen.