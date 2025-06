Rote Karte für die Hauptstadt: Berlin im Sommer extrem heiß!

Flimmernde Luft über aufgeheiztem Asphalt ist in Berlin keine Seltenheit. (Archivfoto) © Christoph Soeder/dpa

Die Temperatur von Boden- und Wasseroberflächen liegt zwischen Juni und August im Schnitt bei rund 35,5 Grad, wie ein bundesweiter Hitze-Check der Deutschen Umwelthilfe ergeben hat.

Zum Vergleich: In Flensburg liegt sie mit rund 29,4 Grad bundesweit am niedrigsten. Am heißesten ist es in Mannheim mit einem Durchschnittswert von rund 38,4 Grad.

Die Oberflächentemperatur liegt tagsüber im Sommer generell höher als die Lufttemperatur und kommt nach Angaben der Umwelthilfe der gefühlten Temperatur am nächsten.

Grünes Licht gibt es in Berlin für den Anteil der versiegelten Flächen (rund 44,5 Prozent) und den Umfang an Grünflächen. Im deutschlandweiten Vergleich liegt Berlin damit insgesamt im Mittelfeld. Untersucht wurden nur Gebiete, in denen Menschen wohnen.

Für ihren Hitze-Check hat die Umwelthilfe in Zusammenarbeit mit der Potsdamer Luftbild Umwelt Planung GmbH Satellitendaten von 190 Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern untersucht. Sie verteilte je nach Bewertung rot, orangene und grüne Karten.