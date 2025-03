Sachsen startet mit schönstem Wetter ins Wochenende, aber freut Euch nicht zu früh!

Leipzig - Macht der April schon Ende März, was er will? Sachsen startet mit wunderschönem Frühlingswetter ins Wochenende, doch wir sollten uns nicht zu früh freuen.

In Leipzig konnte man sich am Freitagmorgen an einem wunderschönen Sonnenaufgang erfreuen. Doch mit dem können wir nicht das ganze Wochenende rechnen. © Bildmontage: TAG24, Screenshot/wetteronline.de

Am Freitag könnte es schöner kaum sein: Wenn der Nebel - wie beispielsweise östlich der Elbe - die Sicht nicht versperrte, konnte man der Sonne im Freistaat beim Aufgehen zuschauen.

Zwar ist es morgens noch ziemlich kalt, aber wenn sich die Nebelfelder aufgelöst haben, strahlt Klärchen fast überall den ganzen Tag mit voller Kraft vom blauen Himmel.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bleibt es trocken und es werden Höchstwerte zwischen 15 und 17 Grad, in den Bergen 11 bis 15 Grad erreicht.

Auch in der kommenden Nacht soll es nicht regnen, allerdings sinken die Temperaturen wieder auf kühle 5 bis 1 Grad.

Wer allerdings angenommen hat, das Wetter bleibt am ganzen Wochenende so schön, der irrt. Schon am Samstag ziehen rasch dichte Wolken auf und es kann etwas regnen. Bei 13 bis 15 Grad bleibt es aber noch verhältnismäßig warm. Nur in den Bergen wird es mit 7 bis 12 Grad etwas frischer.