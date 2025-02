Sachsen-Wetter: Der Frühling hält sich, bis der Regen kommt

Leipzig - Wochenstart in Sachsen und das Wetter beschenkt uns reichlich! Bis zu 14 Grad werden am Montag erwartet, auch am Dienstag wird es mild. Dann macht der Regen dem schönen Wetter jedoch einen Strich durch die Rechnung.

Wechselhaftes Wetter bestimmt den Wochenstart in Sachsen. Während am Montag noch fleißig die Sonne scheint, werden für Dienstag jede Menge Wolken erwartet. © Jan Woitas/dpa

Am Montag nach der Bundestagswahl muss uns der Regen glücklicherweise noch nicht allzu sehr beschäftigen. Der Tag startet mit jeder Menge Sonnenschein, vor allem in Ostsachsen. Im Laufe des Tages ziehen von Westen zunehmend Wolken in den Freistaat. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet, könnte lediglich am Abend in Westsachsen etwas Regen möglich sein.

Am Vormittag kommt es gebietsweise zu leichtem Frost bei Temperaturen zwischen 0 und minus 4 Grad. Das Thermometer steigt jedoch im Tagesverlauf und erreicht schließlich sogar Höchstwerte zwischen 8 und 14 Grad, 4 bis 9 Grad im Bergland.

In der Nacht zum Dienstag breitet sich die Wolkendecke schließlich über ganz Sachsen aus. Gebietsweise kann es zu etwas Regen kommen bei Temperaturen zwischen 7 und 3 Grad, 4 bis 1 Grad im Bergland.

Der Dienstag startet grau mit vereinzeltem Regen, der am Nachmittag und Abend von Südwesten her zunimmt. Höchsttemperaturen: 8 bis 12 Grad, im Bergland 4 bis 8 Grad. In der Nacht zu Mittwoch fallen die Temperaturen auf 5 bis 0 Grad. Zeitweise tritt weiter Regen auf.