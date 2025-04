Sachsen-Wetter: Genießt den ersten Sommertag, bevor es wieder kälter wird!

Leipzig - Packt die Sonnenbrille aus und verabredet Euch schon mal für ein Date in der Sonne, liebe Sachsen ! Bis zu 21 Grad werden es am heutigen Freitag in unserem schönen Freistaat! Das schöne Wetter solltet Ihr ausgiebig genießen, denn am Wochenende wird es bereits wieder kälter.

Bis zu 21 Grad werden heute in Sachsen erwartet. Bei sommerlichen Temperaturen locken nicht nur die Innenstädte des Freistaats, wie hier in Leipzig, zu einem Besuch. (Archivbild) © Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa

So berichtet es aktuell der Deutsche Wetterdienst (DWD). Aber kommen wir erst einmal zu den schönen Dingen, dem Wetter heute.

Heiter, trocken, anfangs sonnig, später mit lockeren Quellwolken, so die Vorhersage der Wetterexperten für den Start ins Wochenende. Nachdem die Sonne uns bereits an den vergangenen Tagen reichlich beschenkt hat, klettert das Thermometer auch am Freitag noch ein Stück nach oben auf 19 bis 21 Grad, 13 bis 18 Grad im Bergland. Dazu weht eine kleine Brise aus unterschiedlichen Richtungen.

Die Nacht zum Samstag bleibt niederschlagsfrei mit ein paar Wolken bei Temperaturen zwischen 6 und 2 Grad.

Den ersten, kleinen Sommertag des Jahres verdanken wir laut DWD einem Hoch über Skandinavien, an dessen Rand am Freitag noch einmal sehr milde Luft das Wettergeschehen in Sachsen bestimmt.

Am Wochenende soll es dann jedoch erst einmal vorbei sein mit den warmen Aussichten. Die Strömung drehe sich auf Nord, wodurch deutlich kältere Luft zu uns fließe.