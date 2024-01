Nach Sonne kommt Regen: Auf einige Tropfen müssen sich die Sachsen in den kommenden Tagen einstellen. © Sachsen-Woche startet mit frühlingshaftem Sonnenschein, dann wird es eklig

Den Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nach, können sich die Bewohner des Freistaats zunächst über einen frühlingshaften Start in die Woche freuen:

Nachdem der Frost der Nacht sich verzogen hat, steigen die Temperaturen im Verlauf des Tages auf bis zu zwölf Grad an. Es weht nur ein schwacher Wind, nur zwischen Osterzgebirge und Neiße kann es zu Böen mit bis zu 55 Kilometern pro Stunde kommen.



In der Nacht zum Dienstag wird es bei sachsenweit bis zu minus zwei Grad wieder knackig kalt und frostig. Der Tag bleibt trocken und die Temperaturanzeige rutscht wieder steil nach oben auf bis zu elf Grad in Leipzig und neun Grad in Chemnitz und Dresden. Vor allem im Osten von Sachsen zeigt sich die Sonne in ihrer reinsten Pracht.

Mittwoch und Donnerstag dann zieht es langsam zu: Während es im Bergland teils heftig stürmt, kommt es auch sachsenweit immer wieder zu leichten Schauern. Die Temperaturen pendeln sich bei etwa sieben bis neun Grad ein.