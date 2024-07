Sachsen-Wochenende startet mit bestem Bade-Wetter, doch dann wird's wieder eklig

Leipzig - Bahn frei für den Sachsen-Sommer ! Am Wochenende können die Bewohner des Freistaats endlich zwei ruhige, sonnige Tage am See verbringen.

Das schöne Badewetter sollte noch einmal ausgenutzt werden, bevor es wieder regnerisch und bewölkt wird. © Bildmontage: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa, wetteronline.de

Der Deutsche Wetterdienst sagt für die nächsten drei Tage ein "störungsfreies Hochdruckwetter" voraus - losgeht es am Freitag mit Höchstwerten zwischen 29 und 31 Grad, im Bergland bis zu 28 Grad. Nur ein schwacher Wind im Osten pustet ein paar lockere Wolkenfelder über den Himmel.

In der Nacht zum Samstag wird es minimal bewölkter, tagsüber spenden hier und da ein paar leichte Wolken Schatten an der Badestelle bei 31 Grad in Dresden und Leipzig und 29 Grad in Chemnitz. Maximal im Vogtland und im Westerzgebirge kann es hier und da zu leichten Schauern kommen, sonst bleibt es trocken.

Der Sonntag startet ähnlich verheißungsvoll und warm mit Höchstwerten von bis zu 32 Grad in Leipzig und Dresden.

Bereits am Vormittag bilden sich jedoch ein paar ungemütliche Quellwolken, die sich am Nachmittag vor allem im Westen des Freistaats in teils heftigen Gewittern und Schauern entladen. Leipzig und Chemnitz bleiben nicht verschont, während es in der Landeshauptstadt weitgehend trocken bleiben könnte.

In der Nacht auf Montag regnet es sich weiter aus, inklusive leichtem Temperaturrückgang auf 18 bis 14 Grad.