Sonne satt am Tag, Frost in der Nacht: Hochdruck-Wetter in Frankfurt und Hessen

Frankfurt am Main - "Sehr mildes Hochdruck-Wetter", so lautet die Überschrift des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für seine Vorhersage für den Mittwoch und die kommenden Tage in Frankfurt und Hessen . Doch zugleich sagen die Meteorologen auch Nachtfrost voraus.

Sonniges und sehr mildes Frühlingswetter in Frankfurt und Hessen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für den Mittwoch 14 bis 18 Grad in der Spitze voraus, Wetteronline.de (Grafik) 16 bis 17 Grad. © Montage: 123RF/neofelizz, Screenshot/Wetteronline.de

Der Wettertrend der vergangenen Tage setzt sich fort: "Heiter bis sonnig" und "niederschlagsfrei", heißt es in der Prognose für den Mittwoch in Hessen. Die Temperaturen erreichen demnach im Flachland Höchstwerte von 14 bis 18 Grad. Dazu wird ein "meist schwacher Wind aus östlichen Richtungen" erwartet.

Der Donnerstag soll bei Höchstwerten zwischen 15 und 19 Grad sogar "verbreitet sonnig und niederschlagsfrei" werden.

Für den Freitag und den Samstag lautet die Wettervorhersage jeweils "heiter bis sonnig", an beiden Tagen soll es trocken bleiben. Die Maximaltemperaturen erreichen am Freitag 16 bis 19 Grad, am Samstag 15 bis 19 Grad.

Auch die kommenden Nächte bleiben laut der DWD-Prognose durchgehend trocken, sie werden aber kalt.