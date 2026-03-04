Sonne satt am Tag, Frost in der Nacht: Hochdruck-Wetter in Frankfurt und Hessen
Frankfurt am Main - "Sehr mildes Hochdruck-Wetter", so lautet die Überschrift des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für seine Vorhersage für den Mittwoch und die kommenden Tage in Frankfurt und Hessen. Doch zugleich sagen die Meteorologen auch Nachtfrost voraus.
Der Wettertrend der vergangenen Tage setzt sich fort: "Heiter bis sonnig" und "niederschlagsfrei", heißt es in der Prognose für den Mittwoch in Hessen. Die Temperaturen erreichen demnach im Flachland Höchstwerte von 14 bis 18 Grad. Dazu wird ein "meist schwacher Wind aus östlichen Richtungen" erwartet.
Der Donnerstag soll bei Höchstwerten zwischen 15 und 19 Grad sogar "verbreitet sonnig und niederschlagsfrei" werden.
Für den Freitag und den Samstag lautet die Wettervorhersage jeweils "heiter bis sonnig", an beiden Tagen soll es trocken bleiben. Die Maximaltemperaturen erreichen am Freitag 16 bis 19 Grad, am Samstag 15 bis 19 Grad.
Auch die kommenden Nächte bleiben laut der DWD-Prognose durchgehend trocken, sie werden aber kalt.
Frost in den Nächten in Hessen bei bis zu -2 Grad
So sinken die Temperaturen in der Nacht zu Donnerstag voraussichtlich auf 4 bis 1 Grad, "in geschützten Tal- und Muldenlagen bis -2 Grad". Es kann örtlich zu Nebel kommen und verbreitet zu leichtem Frost in Bodennähe.
In der Nacht zu Freitag wird eine Abkühlung auf 4 bis 0 Grad erwartet, in Tälern und Mulden sind erneut bis zu -2 Grad möglich. Abermals muss lokal mit Nebel und in weiten Teilen von Hessen mit Bodenfrost gerechnet werden.
Die Nacht zu Samstag wird mit Tiefstwerten von 3 bis -2 Grad voraussichtlich ebenfalls frostig. In den hessischen Bergen wird hingegen mit einem Temperaturrückgang auf "um 6 Grad" gerechnet.
Auch die Nacht zu Sonntag folgt dem Trend: "Tiefsttemperaturen 5 bis 0 Grad" und "gebietsweise Frost", lautet die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes.
Titelfoto: Montage: 123RF/neofelizz, Screenshot/Wetteronline.de