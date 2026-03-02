Viel Sonne und bis zu 17 Grad: Der Frühling bleibt uns weiter erhalten!
Leipzig - Haben wir den Winter etwa schon hinter uns? Zumindest in den kommenden Tagen kann sich Sachsen weiterhin über jede Menge Sonnenschein und Temperaturen bis zu 17 Grad freuen! In den Nächten kann es gebietsweise noch zu Frost kommen.
Zu verdanken haben wir die frühlingshaften Temperaturen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) "relativ milden" Luftmassen, die am Rande eines Hochs mit Schwerpunkt über Südosteuropa nach Sachsen gelangen, wie es hieß.
Was das für den Freistaat heißt? Wie bereits in den vergangenen Tagen können wir uns nach wie vor über viel Sonne und milde Temperaturen freuen. Niederschläge bleiben zumindest vorerst aus.
So auch am Montag, wenn das Thermometer nach anfänglichem Frost wieder in den zweistelligen Bereich klettert. Den Experten zufolge können wir mit Höchstwerten zwischen 11 Grad im Erzgebirgsvorland und 16 Grad in der Leipziger Tieflandsbucht rechnen. Im Bergland bewegen sich die Temperaturen zwischen 7 und 10 Grad.
In der Nacht zu Dienstag ziehen ein paar wenige Wolken über den Freistaat, lokal kann Nebel auftreten. Bei Temperaturen zwischen 2 und –3 Grad kann örtlich erneut leichter bis mäßiger Frost auftreten.
Frühlingshafte Temperaturen in Sachsen: Der vorläufige Höhepunkt kommt am Dienstag
Auch für Dienstag sagen die Experten neben wenigen Schleierwolken viel Sonnenschein voraus. Mit Höchstwerten bis zu 17 Grad erreichen die Temperaturen ihren vorläufigen Höhepunkt. Im Bergland werden bis zu 14 Grad erwartet.
In der Nacht zum Mittwoch bleibt es meist klar, maximal ist mit einer geringen Bewölkung zu rechnen. Örtlich bildet sich Nebel. Tiefstwerte: 3 bis –2 Grad.
Hat sich der Nebel aufgelöst, wird es am Mittwoch meist heiter, während Niederschläge weiter ausbleiben. Zwar steigen die Temperaturen nicht mehr ganz so hoch. 11 bis 13 Grad (6 bis 10 Grad im Bergland) sind aber trotzdem noch drin.
In der Nacht bleibt es klar, nur gebietsweise bilden sich Nebel und Hochnebel bei Temperaturen zwischen 2 und –3 Grad.
Und auch für den Donnerstag sagen die Wetterforscher wieder sonniges Wetter voraus, sobald sich Nebel und Hochnebel aufgelöst haben. Höchstwerte: 11 bis 14 Grad, am Erzgebirgskamm 7 bis 10 Grad. In der Nacht zum Freitag ist wieder mit Nebel und Hochnebel zu rechnen, bei Temperaturen zwischen 2 und –2 Grad.
Titelfoto: Montage: Eric Mittmann + Screenshot/wetteronline.de