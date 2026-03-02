Viel Sonne und bis zu 17 Grad: Der Frühling bleibt uns weiter erhalten!

Leipzig - Haben wir den Winter etwa schon hinter uns? Zumindest in den kommenden Tagen kann sich Sachsen weiterhin über jede Menge Sonnenschein und Temperaturen bis zu 17 Grad freuen! In den Nächten kann es gebietsweise noch zu Frost kommen.

Am Montagmorgen strahlte der Himmel bereits über Leipzig. Auch in dieser Woche werden wieder viel Sonnenschein und milde Temperaturen erwartet. © Eric Mittmann

Zu verdanken haben wir die frühlingshaften Temperaturen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) "relativ milden" Luftmassen, die am Rande eines Hochs mit Schwerpunkt über Südosteuropa nach Sachsen gelangen, wie es hieß.

Was das für den Freistaat heißt? Wie bereits in den vergangenen Tagen können wir uns nach wie vor über viel Sonne und milde Temperaturen freuen. Niederschläge bleiben zumindest vorerst aus.

So auch am Montag, wenn das Thermometer nach anfänglichem Frost wieder in den zweistelligen Bereich klettert. Den Experten zufolge können wir mit Höchstwerten zwischen 11 Grad im Erzgebirgsvorland und 16 Grad in der Leipziger Tieflandsbucht rechnen. Im Bergland bewegen sich die Temperaturen zwischen 7 und 10 Grad.

In der Nacht zu Dienstag ziehen ein paar wenige Wolken über den Freistaat, lokal kann Nebel auftreten. Bei Temperaturen zwischen 2 und –3 Grad kann örtlich erneut leichter bis mäßiger Frost auftreten.