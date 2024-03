23.03.2024 09:26 Schauer, Gewitter, Schnee und Sturmböen: Grauenhaftes Wochenend-Wetter in Thüringen

Der Deutsche Wetterdienst wies am Samstagmorgen auf Schauer und Gewitter am Samstag in Thüringen hin. Auch für Sonntag wurden Schauer und Gewitter vorhergesagt.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - Traumhaftes Frühlingswetter zum Wochenende? Von wegen! In Thüringen kann es am Samstag und Sonntag mitunter ziemlich ungemütlich werden. Sowohl für Samstag als auch Sonntag wies der Deutsche Wetterdienst auf Schauer in Thüringen hin. In Sachen Gewitter sind auch kleinkörniger Hagel und Sturmböen bis 70 km/h vorhergesagt. (Symbolbild) © Carsten Jentzsch Viel Sonne, trocken, und hohe zweistellige Temperaturen sucht man in den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) von Samstagmorgen vergeblich. Der DWD wies für Mittag auf - von Westen her - Schauer und einzelne Gewitter, teils mit Graupel, in Hochlagen als Schnee, hin. Auch für den Nachmittag und Abend wurden weitere Schauer und kurze Gewitter vorhergesagt. Die Höchstwerte laut DWD: zwischen 8 und 10, im Bergland zwischen 3 und 7 Grad. In der Nacht geht es dann runter auf minimal zwischen 3 und 0 Grad, oberhalb von 600 Metern sogar bis -3 Grad! Der Wetterdienst wies auf stellenweise Glätte durch überfrierende Nässe oder Schneeschauer hin. Wetter Deutschland Bis 20 Grad, doch zum Wochenende ist es mit dem Frühling erst einmal vorbei Der Sonntag sieht nicht besser aus! Auch in den Prognosen für den letzten Tag der Woche kommen Schauer vor. Vereinzelt geht es gewittrig zu. Sturmböen in Schauernähe Für das obere Bergland und oberhalb von 600 Metern wurde auch auf Schnee hingewiesen. Temperaturtechnisch geht es am Sonntag sogar nochmal ein Stückchen runter. Die Höchstwerte den Angaben zufolge: zwischen 6 und 9, im Bergland zwischen 2 und 7 Grad. Zudem wiesen die Experten für Samstag bis zum Abend und ab Sonntagvormittag auf Windböen bis 60 km/h, in Schauernähe auch auf Sturmböen bis 70 km/h hin.

