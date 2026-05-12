Schauer und Gewitter: Himmelfahrt lockt nicht mit Ausflugswetter

Berlin/Potsdam - Trübe Aussichten: Der nächste Mai-Feiertag naht, aber das Wetter spielt für Ausflüge in Berlin und Brandenburg wohl nicht so richtig mit.

Ausflüge mit Bollerwagen sind am Vatertag wohl eher mit Vorsicht zu genießen. (Symbolfoto) © Thomas Warnack/dpa

Vatertagstouren an Himmelfahrt könnten laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) eher feucht und weniger fröhlich ausfallen – wohl auch abhängig vom jeweiligen Alkoholpegel.

Auslöser ist demnach die Zufuhr von polarer Meereskaltluft, die die wechselhafte Witterung in der Hauptstadtregion in den kommenden Tagen bestimmen wird.

Beim Blick aus dem Fenster lacht einem zurzeit zwar hier und da noch die Sonne ins Gesicht, aber das soll sich ab Dienstagnachmittag ändern. Dann ziehen von Nordwest nach Südost Schauer mit vereinzelten Gewittern übers Land. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 11 und 13 Grad.

In der Nacht zu Mittwoch fallen die Werte auf 6 bis 3 Grad. Dabei sind weiterhin Schauer und Gewitter möglich. Dieses Wettergeschehen zeigt sich auch tagsüber, wobei die Höchsttemperatur dann zwischen 13 und 16 Grad liegen soll. Örtlich kann es Windböen geben.

Auch in der Nacht zu Donnerstag bleiben Schauer und Gewitter vorherrschend. Bei starker Bewölkung fallen die Temperaturwerte auf 7 bis 5 Grad.