Frühling ade: Hier kann es in Hessen jetzt sogar schneien

Frankfurt am Main - Der Frühling in Frankfurt und ganz Hessen hat sich leider erst einmal verabschiedet. In den folgenden Tagen ist es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) merklich kühler und es gibt viel Regen - in den Hochlagen örtlich sogar Schnee.

Die niedrigen Temperaturen und die vielen Schauer sorgen in den kommenden Tagen in Frankfurt und ganz Hessen eher für Herbstgefühle. © Bild-Montage: Arne Dedert/dpa

Zum Montagabend hin lässt der schauerartige Regen langsam nach. Nur ganz im Süden könnte es noch ein kurzes, starkes Gewitter mit stürmischen Böen geben. Die Höchstwerte erreichen 16 Grad im Süden und nur noch 9 Grad im Norden.

In der folgenden Nacht ist dann nur noch mit einzelnen Schauern zu rechnen. Im höheren Bergland nördlich des Rheins sind laut DWD aber sogar örtliche Schneeschauer mit entsprechender Straßenglätte nicht ausgeschlossen. Mit 5 bis 1 Grad und im Bergland mit bis zu -2 Grad wird es auch entsprechend kalt. Dabei weht ein teils stark böiger Wind aus West bis Nordwest.

Der Dienstag zeigt sich wechselnd bis stark bewölkt mit einzelnen Schauern, die in den Hochlagen teils noch mit Schnee vermischt sind. Im Norden sind auch einzelne Gewitter möglich.

Die Thermometer zeigen frische 8 bis 15 Grad an und es geht ein mäßiger Wind aus West, der im Bergland auch stark böig auffrischen kann.