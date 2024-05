Schmuddel-Wetter in Frankfurt und Hessen: Gewitter mit Starkregen drohen

Am heutigen Mittwoch und den folgenden Tagen muss in Frankfurt und Hessen mit Schauer-Wetter gerechnet werden: Auch Gewitter mit Starkregen sind möglich!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Der sogenannte "Wonne-Monat" Mai zeigt sich in Hessen aktuell eher von seiner schlechten Seite: Die Menschen in Darmstadt, Frankfurt am Main und Kassel müssen sich auf Schauer-Wetter einstellen. Örtlich kann es auch zu Gewittern mit Starkregen kommen!

Die kommenden Tage bringen Schauer-Wetter in Hessen: Am Freitag erwartet der Dienst Wetteronline.de (Grafik) verbreitet starke Niederschläge in dem Bundesland. © Montage: 123RF/sania01, Screenshot/Wetteronline.de Ein Tiefdruckgebiet über Norddeutschland sorgt am heutigen Mittwoch sowie an den kommenden Tagen für wechselhaftes Wetter in Frankfurt und Hessen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Main mitteilte. Demnach muss ab dem Mittwochnachmittag in dem Bundesland mit Schauern gerechnet werden. Zudem bestehe am Nachmittag und am Abend eine geringe Wahrscheinlichkeit für örtliche Gewitter, die eventuell auch Starkregen mit einer Niederschlagsmenge von circa 15 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie Windböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 60 Kilometern die Stunde mit sich bringen könnten. Wetter Deutschland Wetter im Norden: Gewitter und extremer Starkregen drohen Die Temperaturen sollen am Mittwoch in Hessen maximal 17 bis 27 Grad erreichen. Abseits der Gewitter erwarten die DWD-Experten dazu nur mäßigen Wind. Dieser Wettertrend setzt sich an den folgenden Tagen fort.

Am Freitag womöglich Starkregen mit "unwetterartigen Mengen"