Schnee und Eis in Berlin: BSR mit Winter-Notdienst trotz Warnstreiks

Berlin - Das Winterwetter ist zurück - angesichts von Schneefall und Temperaturen zwischen null und minus fünf Grad am Morgen geht der Deutsche Wetterdienst (DWD) von glatten Straßen aus.

Für erforderliche Winterdienst-Maßnahmen gebe es eine Notdienstvereinbarung zwischen der BSR und ver.di , schrieb die Berliner Stadtreinigung auf X. Was genau das bedeutet, war am Morgen unklar. Für Gehwege seien die Anlieger verantwortlich, schrieb die BSR weiter.

Am Abend und in der Nacht zu Freitag sollen drei bis sechs Zentimeter Neuschnee fallen, die Glättegefahr bleibt. Am Freitag lassen die Schneefälle demnach allmählich nach.