Schnee und Sturmböen: Neue Woche in Sachsen wird ungemütlich

Während es auf dem Fichtelberg bei Werten zwischen 1 und -5 Grad die ganze Woche über weiter stürmen soll, startet der Mittwoch mit bis zu 3 Grad und klarem Himmel. Am Nachmittag bis in die Nacht hinein fallen dann aber wieder Schneeflocken.

Am Dienstagmorgen wird der Freistaat von andauernden Schneeschauern heimgesucht, welche im Tagesverlauf aber abklingen sollen. Während im Bergland Dauerfrost (-6 Grad) herrscht, ist im Rest von Sachsen mit bis zu 2 Grad zu rechnen.

Die Höchsttemperaturen pendeln sich zwischen 1 und 3, im Bergland zwischen -4 bis 0 Grad ein. In der Nacht sinken die Werte unter den Gefrierpunkt.

Auch am Donnerstag scheint es weiter, wobei die Temperaturen zwischen 1 und -1 Grad (Bergland: -4 Grad) liegen. Nach kurzer Auflockerung am Nachmittag kehren die Wolken in der Nacht auf Freitag wieder, sodass stellenweise Graupel möglich ist.