Schneereicher Januar? Unter der Bedingung sieht Experte zweistellige Minusgrade am Tag voraus

Deutschland - Winterliche Verhältnisse haben Deutschland im Griff. Die Straßen sind glatt: In der Nacht zu Samstag gab es auf den Straßen im Norden und Süden der Republik bereits zahlreiche Unfälle . Laut den Meteorologen werden die eiskalten Tage erhalten bleiben. Womöglich wird es sogar noch deutlich frostiger.

Zieht Euch warm an! Es bleibt kalt in der Bundesrepublik. © 123RF/Vadymvdrobot

Um herauszufinden, welche Wetterverhältnisse Mitte des Monats Januar in Deutschland herrschen, hat sich Meteorologe Kai Zorn die langfristigen Wettermodelle angeschaut.

Für seine YouTube-Fans beleuchtet er im neuesten Video unter anderem den sogenannten 18er-Lauf des europäischen ECMWF-Modells für den 17. Januar.

Dort erkennt er eine Luftmassengrenze, wo eine "extrem kalte Luftmasse", mit "Deutschland liebäugelt".

Diese Wetterlage könne laut Zorn für zweistellige Minusgrade am Tag in Norddeutschland und knapp über 0 Grad im Südwesten Deutschlands sorgen.

Beide Teile des Landes dürften sich über jede Menge Niederschläge - einerseits als Regen, andererseits als Schnee - freuen, was auch die möglichen Niederschlagssummen des ECMWF-Modells und die des US-amerikanischen GFS-Modells unterstreichen.