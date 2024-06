Schwergewitter-Lage in Frankfurt und Hessen: "Tornados nicht ausgeschlossen"

Am heutigen Dienstag müssen die Menschen in Darmstadt, Frankfurt am Main und Kassel daher mit Schauern und Gewittern rechnen, die teils dramatische Ausmaße annehmen können.

Auch am Mittwoch rechnen die Meteorologen aus Offenbach am Main mit einem erneuten Aufzug von Gewittern, insbesondere im Rhein-Main-Gebiet und in Osthessen. Dabei müsse mit Starkregen, kleinkörnigem Hagel und stürmischen Böen gerechnet werden.

Am Donnerstag hält diese Wetterlage ebenfalls weiter an: "Aus Südwesten aufkommende örtlich kräftige Schauer und Gewitter wahrscheinlich", lautet die Prognose der DWD-Experten für Hessen.

Die Temperaturen sind dabei sommerlich: Am heutigen Dienstag werden 23 bis 29 Grad in der Spitze erwartet, am Mittwoch 21 bis 27 Grad und am Donnerstag 23 bis 26 Grad.