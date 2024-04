So fühlt sich Sommer an! Bis zu 30 Grad möglich, aber davor warnt der Wetterdienst

Berlin - Ein Gefühl von Sommer macht sich am Wochenende in Deutschland breit. Die Frühsommerluft aus Spanien und Frankreich lässt das Thermometer fast die 30 Grad-Marke knacken und wird uns ordentlich ins Schwitzen bringen. Meteorologen haben jetzt aber auch beunruhigende Warnungen herausgegeben.

Am Wochenende wird es in den meisten Teilen Deutschlands überraschend warm. © Screenshot/wetteronline.de

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) muss man am Freitagnachmittag mit vereinzelt schweren Sturmböen und orkanartigen Böen rechnen. Sogar kurzlebige Tornados können nicht ausgeschlossen werden!

In der Nacht zum Samstag soll sich das Wetter glücklicherweise dann aber wieder beruhigen.

Am Wochenende wird es für die aktuelle Jahreszeit ziemlich warm.

Wie der DWD berichtet, klettern die Temperaturen am Samstag tagsüber auf 24 bis 29 Grad, am Oberrhein könnte sogar die 30-Grad-Marke geknackt werden.

Zum Abend hin werden von der Nordsee bis zur Eifel vereinzelte Gewitter erwartet. Im Rest der Republik bleibt es aber trocken und klar.

Am Sonntag kann man ebenfalls den dicken Pullover getrost im Schrank lassen und lieber die Sonnencreme einpacken: Man kann mit Höchstwerten zwischen 25 und fast 30 Grad rechnen. Abgesehen von Schleierwolken und Saharastaub, der die Sicht trüben kann, ist es in der Südosthälfte sonnig und trocken. An der Nordsee kann es stürmische Böen geben.