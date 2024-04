So ungemütlich wird das Wochenende in Thüringen

Erfurt - Das sonnige und warme Wetter macht weiter Pause! Die Prognosen für das Wochenende in Thüringen sind nicht sonderlich vielversprechend.

Wer am Wochenende in Thüringen längere Ausflüge im Freien geplant hat, sollte besser einen Regenschirm einpacken. (Symbolbild) © 123RF/flynt

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) wies am Freitagmorgen in seiner Vorhersage für Thüringen auf viele Wolken sowie zögerlich nach Südosten abziehende Regenschauer, im Bergland Schneeschauer, am Samstag hin.

Die Höchstwerte laut DWD: zwischen 5 und 9, im Bergland zwischen 1 und 5 Grad! Und in der Nacht zum Sonntag? Da liegen die Tiefstwerte bei sage und schreibe zwischen 0 und -2 Grad, im Bergland bis -3 Grad. Das ging aus den DWD-Angaben von Freitagmorgen hervor.

Für Sonntag wurde wechselnde Bewölkung, im Tagesverlauf vereinzelt Regen- oder Graupelschauer, im Bergland mit Schnee vorhergesagt. Bewölkungsrückgang wurde für Sonntagabend angesagt. Es soll trocken bleiben.

Die Höchsttemperatur für Sonntag wurde mit 6 bis 9 Grad, im Bergland 2 bis 6 Grad angegeben.