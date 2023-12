So wird das Wetter in Bayern in der Silvesternacht

München - Der Jahreswechsel wird in Bayern mild, windig und überwiegend trocken.

Silvesterfeuerwerk ist zum Jahreswechsel über der Kulisse der Stadt München zu sehen. (Archivbild) © Lennart Preiss/dpa

Es ziehe zwar eine Kaltfront von Westen nach Osten über das Land, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag. Diese mache sich aber vor allem in höheren Lagen bemerkbar.

Die Schneefallgrenze liegt demnach zwischen 1000 und 1200 Metern, nachts kann sie auf 800 bis 1000 Meter herabfallen.

Im Tiefland gibt es Wind und teilweise Niederschlag. Am Sonntagvormittag werden in Unterfranken Regenschauer erwartet.

In der Nacht zum neuen Jahr bleibt es ebenfalls in weiten Teilen des Landes trocken - aber im Bayrischen Wald und am Inntal könnte es laut DWD um Mitternacht regnen.

Die Temperaturen in der letzten Nacht des Jahres 2023 liegen zwischen sechs und elf Grad. Dazu kommen Windböen, die aber "keine nennenswerten Geschwindigkeiten" erreichen, wie der DWD-Sprecher sagte.