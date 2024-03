Sommer-Feeling in Thüringen? Diese Höchstwerte soll es am Karsamstag geben

Erfurt - Der Frühling hat noch Luft nach oben, doch der Karsamstag könnte in Deutschland mitunter schon erste Sommer-Gefühle auslösen - auch in Thüringen!

Für den Karsamstag in Thüringen ist viel Sonnenschein angesagt. (Symbolbild) © Carsten Jentzsch

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) wies am Freitagvormittag in seiner Samstag-Vorhersage für Deutschland auf Höchstwerte in den westlichen Landesteilen zwischen 15 und 19 Grad, sonst je nach Sonne zwischen 20 und 25 Grad hin.

In der Vorhersage für Thüringen finden sich in Bezug auf Karsamstag 21 bis 24, im Bergland 17 bis 20 Grad als Höchstwerte wieder.

Das restliche Programm schaut beim Blick in die DWD-Prognosen ebenfalls vielversprechend aus. Viel Sonnenschein und Durchzug von hohen Wolkenfeldern sind angesagt. Für den Nachmittag werden Quellwolken prognostiziert. Niederschlag taucht in den Prognosen allerdings nicht auf.

Und der Ostersonntag? Laut DWD-Angaben von Freitagvormittag: wechselnd bewölkt, vereinzelt Bildung schwacher Schauer und Gewitter. Maximale Temperaturen allerdings nur noch zwischen 17 und 20, im Bergland zwischen 12 und 16 Grad.