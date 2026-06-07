Sommer-Kurzbesuch über Berlin und Brandenburg, dann schlägt das Wetter wieder um!

Berlin - Wer genug vom grauen Sonntag hat, kann aufatmen: Zum Wochenstart zeigt sich der Himmel über Berlin und Brandenburg deutlich freundlicher. Die Freude darüber dürfte allerdings nur von kurzer Dauer sein.

Am Sonntag ziehen über Berlin und Brandenburg dichte Regenwolken. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Wer am Sonntag auf Sommerfeeling gehofft hat, wird enttäuscht. Über Berlin und Brandenburg hängen dichte Wolken, dazu sind im Tagesverlauf örtlich Schauer und sogar Gewitter möglich. Die Temperaturen schaffen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) immerhin 21 bis 24 Grad.

In der Nacht zum Montag beruhigt sich die Wetterlage. Der Himmel lockert auf und Regen bleibt aus. Die Temperaturen sinken auf zwölf bis neun Grad.

Zum Start in die neue Woche wird es dann deutlich freundlicher: Am Montag wechseln sich Sonne und Wolken ab, die Höchstwerte klettern auf angenehme 23 bis 26 Grad.

Doch die Wetterfreude hält nicht lange an. Bereits in der Nacht zum Dienstag zieht neuer Regen auf. Bei Tiefstwerten zwischen 16 und 14 Grad wird es wieder ungemütlicher.