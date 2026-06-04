Sturmböen, Starkregen, Hagel: Heute blitzt's und kracht's in Berlin und Brandenburg

Berlin - Ist das die typische Ruhe vor dem Sturm? Noch ist es ziemlich angenehm in der Hauptstadt, doch das kann sich im Verlaufe des Nachmittags schnell ändern: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor einem heftigen Unwetter in Berlin und Brandenburg.

Es könnte die nächsten Tage nass werden in Berlin. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Demnach bleibt der Himmel am Donnerstag zunächst wechselnd bewölkt. Bei Temperaturen zwischen 22 und 25 Grad entwickeln sich jedoch im Tagesverlauf teils heftige Gewitter.

Die Sturmböen pfeifen einem dann mit bis zu 80 km/h oder lokal begrenzt sogar mit bis zu 105 km/h um die Ohren. Besonders unangenehm: Auch vereinzelter Starkregen und Hagel sind möglich.

In der Nacht beruhigt sich die Wetterlage zunächst etwas. Schauer und Gewitter lassen nach und fallen deutlich schwächer aus. Bei schwachem bis mäßigem Wind sinken die Temperaturen auf bis zu 11 Grad.

Doch die Unwetterpause könnte nur von kurzer Dauer sein. Schon am Freitag könnte es wieder kräftig blitzen. Auch kräftige Windböen sind erneut nicht ausgeschlossen.

Trotz der wechselhaften Aussichten bleibt es mit bis zu 22 Grad angenehm warm. Auch kräftige Windböen sind erneut nicht ausgeschlossen.