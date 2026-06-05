Regenschirm statt Sonnenbrille: NRW startet nass ins Wochenende

Essen - In Nordrhein-Westfalen müssen sich die Menschen auf wechselhaftes Wetter mit Schauern und einzelnen Gewittern einstellen.

Regenschirm nicht vergessen: In Nordrhein-Westfalen ziehen zum Wochenende immer wieder Schauer und einzelne Gewitter durch. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa

Laut Informationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) lebt am Freitag die Schauertätigkeit auf, vereinzelt sind auch kurze Gewitter in NRW möglich.

Dabei können starke Böen auftreten. Am Abend klingen dann die Schauer und Gewitter rasch ab. Die Temperaturen erreichen am Freitag maximal 17 bis 20 Grad.

In der Nacht zum Samstag lockern sich die Wolken auf, später bleibt es teils gering bewölkt oder klar und trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 11 und 8 Grad, im Bergland vereinzelt bei 4 Grad.

Am Samstag ist es laut DWD wechselhaft. Am Vormittag bleibt es überwiegend trocken. Ab dem Nachmittag zieht von Südwesten her zeitweise schauerartiger Regen auf, vereinzelt sind auch Gewitter mit starken Böen nicht ausgeschlossen.

Die Höchstwerte erreichen 18 bis 22 Grad, in höheren Lagen etwa 16 Grad.