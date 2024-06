Sommer-Wetter in Frankfurt und Hessen dreht auf: Bald 30 Grad, aber auch neue Gewitter

Die Wettervorhersage für den Montag, Dienstag und Mittwoch in Frankfurt am Main und ganz Hessen: Der Sommer dreht auf, doch auch Schauer oder Gewitter nahen.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Das schlechte Wetter in Hessen macht eine Pause: Die Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel können sich auf Sommer-Wetter wie aus dem Bilderbuch freuen - sogar die 30-Grad-Marke wird erreicht. Doch schon bald ziehen neue Gewitter auf.

Der Montag und der Dienstag in Hessen werden sonnig und trocken, doch schon am Mittwoch ziehen erste Schauer und Gewitter in das Bundesland, wie der Deutsche Wetterdienst und der Dienst Wetteronline.de (Grafik) beide vorhersagen. © Montage: Hannes P. Albert/dpa, Screenshot/Wetteronline.de Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Main sagt für den heutigen Montag in dem Bundesland "viel Sonnenschein" sowie eine trockene Wetterlage voraus. Nur zeitweise könnten lockere Quellwolken am Himmel aufziehen. Die Temperaturen steigen demnach am Montag in Hessen auf 24 bis 28 Grad in der Spitze. Dazu wird ein schwacher Wind "um Ost" erwartet. Auch am Dienstag bestimmt demnach Hochdruckeinfluss das Wetter in Frankfurt und Hessen: "Trocken" sowie "sommerlich warm" lautet die Prognose der DWD-Meteorologen. Dazu wird erneut zeitweise mit einer "dünnen Quellbewölkung" gerechnet. Die Spitzentemperaturen könnten an diesem Tag 27 bis 30 Grad erreichen.

"Erste Schauer oder Gewitter" am Mittwoch in Hessen