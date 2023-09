Sommer zu Ende: Jetzt kündigen sich Gewitter, Regen und Nebel an!

Deutschland - Der Sommer geht so langsam zu Ende. Stellenweise wird das in Deutschland zum Beginn der neuen Woche recht deutlich.

In den übrigen Landesteilen ist es laut DWD "teils wolkig, teils klar", stellenweise kommt der Nebel wieder. Mindestens 16 bis 19 Grad sind unter der Wolkendecke zu erwarten. In den Unwetter -Gebieten wird es mit 10 bis 16 Grad etwas kühler.

Am Abend ziehen im Nordwesten und in der Alpenregion Wolken auf. Nachts soll es dann vom Niederrhein bis nach Schleswig-Holstein wolkig bis stark bewölkt sein. Es kommt zu Schauern und teils kräftigen Gewittern mit Starkregen und stürmischen Böen.

Während es in der vergangenen Nacht vor allem im Norden und südwestlich der Donau zu Nebel kam, startet der heutige Montag zunächst mit viel Sonnenschein. 28 bis 33 Grad sind im Tagesverlauf zu erwarten, außer an den Küsten, wo es jedoch nur etwas frischer sein wird, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Vielerorts wird es zum Wochenbeginn regnen. Stellenweise wird sogar Starkregen und Hagel erwartet. © DPA/Annette Riedl

Sonnig und trocken bleibt es nur am Dienstag nur in einer Region: dem Osten. Dort sind Höchsttemperaturen von 26 bis 31 Grad zu erwarten. Im Nordosten reicht es nur für 22 bis 25 Grad. Der Wind weht dabei relativ schwach, außer in den Regengebieten.

In der Nacht zum Mittwoch wird es überall stark bewölkt und schauerartig. Selbst in den neuen Bundesländern kommt es dann zu Regen, der örtlich sehr stark ausfallen könne. Teilweise soll es gewittern. Die Temperaturen betragen aufgrund dieser Umstände nur 12 bis 17 Grad.

Am Mittwoch selbst setzen sich die Wetterkapriolen fort. Es soll überall "wechselnd bewölkt" sein und eine "auflebende Schauer- und Gewittertätigkeit" geben. Vor allem im Osten kommt es dann zu "örtlich kräftigen Gewittern mit Starkregen und Hagel".

Hoffnung auf Besserung können sich Menschen im Norden und Nordwesten machen: Die Bewölkung soll auflockern. Am Nachmittag werde es dem DWD zufolge heiter und trocken. Die Höchstwerte liegen am Mittwoch bei 18 Grad an der Nordseeküste und 26 Grad in der Lausitz.

Der Wind soll nur schwach wehen.