Sommerwetter in Berlin und Brandenburg: Doch der Regen steht schon vor der Tür

Berlin - Na, geht doch! Vor dem herannahenden Wochenende zeigt sich das Wetter in Berlin und Brandenburg sommerlich. Von Dauer ist das Glück leider nicht.

Sonnencreme ausgepackt! Am Donnerstag und Freitag wird es warm in Berlin und Brandenburg. © Annette Riedl/dpa

Laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es am Donnerstag überwiegend heiter und trocken, zeitweise sind ein paar Quellwolken am Himmel zu sehen.

Die Temperaturen steigen auf angenehme 23 bis 26 Grad bei schwachem Wind.

In der Nacht zum Freitag bleibt es ebenfalls niederschlagsfrei. Zunächst ist es gering bewölkt, dann zieht sich im Verlauf die Wolkendecke etwas zu. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 14 bis neun Grad.

Am Freitag geht es im Süden und Osten Brandenburgs zunächst heiter weiter. In der übrigen Region wird es wolkig. Die Höchstwerte erreichen 26 Grad in der Prignitz und 29 Grad im Cottbuser Raum.

Am Nachmittag und Abend gibt es im Nordwesten Brandenburgs bereits die ersten Schauer. In der Nacht zum Samstag bleibt es stark bewölkt und örtlich regnerisch bei Temperaturen zwischen 18 und 15 Grad.