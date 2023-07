Sonne, Regen oder Gewitter? So wird das Wetter im Südwesten!

Baden-Württemberger müssen sich in dieser Woche auf wechselhaftes Wetter einstellen. (Symbolbild) © Christoph Schmidt/dpa

Bei Höchsttemperaturen von 25 bis 29 Grad kann das sommerliche Wetter zum Wochenstart somit in vollen Zügen genossen werden. Lediglich am Bodensee kann es am Montag zu Gewittern sowie Regenschauern kommen.

Nach einer ruhigen Nacht folgt ein weitgehend sonniger Dienstag bei schwül-warmen Temperaturen von 26 bis 30 Grad. Gegen Mittag nehmen die Wolken in der Südhälfte des Landes weiter zu. Diese werden zeitweise von Gewittern und Regen begleitet.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sollen die gewittrigen sowie mancherorts stürmischen Unruhen bis in die Nacht hinein anhalten. Im Verlauf sollen diese allerdings in den Süden weiterziehen, wo sie auch am Mittwoch im Tagesverlauf andauern.

Bei Höchsttemperaturen von 25 bis 29 Grad kann es zudem zu schwachem bis mäßigem Wind aus westlicher Richtung kommen.

Über einen sonnigen Start in den Tag können sich Baden-Württemberger am Donnerstag freuen. Obwohl im Verlauf einige Wolken aufziehen, werden Höchsttemperaturen von 24 bis 27 Grad erwartet. Lediglich im Bergland ziehen zeitweise Schauer und Gewitter auf.