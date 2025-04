Sonne satt: So wird das Wetter in Bayern

Bei frühlingshaftem Wetter fangen die Birken in Bayern an zu blühen - und werden so zur Belastung für Allergiker. © Bildmontage: wetteronline.de, Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nach einem sonnigen, aber kalten Sonntag steigen die Temperaturen im Laufe der Woche an, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet.

Am Montag soll es am Alpenrand noch um die 7 Grad geben, am unteren Main werden bis 14 Grad erwartet. Am Dienstag sind es schon 9 bis 16 Grad und spätestens am Mittwoch zeigt das Thermometer fast überall zweistellige Grade an.

Während sich die Wolken im Osten des Landes länger halten, bleibt der Himmel im Westen klar und blau.

Der Frühling macht sich derweil auch in der Natur bemerkbar: Gerade Birkenpollen können in der kommenden Woche für Allergiker zum Problem werden.