13.06.2025 09:45 Sonne satt sorgt für Gefahr: Das gilt es am Freitag und Samstag in Bayern unbedingt zu beachten

Der Sommer zieht zum Wochenende so richtig an, sowohl für Freitag als auch Samstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Bayern einen sehr hohen UV-Index.

Von Jan Höfling

Alles in Kürze Hoher UV-Index in Bayern am Freitag und Samstag erwartet

UV-Werte zwischen 8 und 10 bergen Sonnenbrandgefahr

Schutzmaßnahmen wie Sonnenhut und -creme sind Pflicht

Alpenregionen besonders gefährdet durch starke UV-Strahlung

Aufgrund von UV-Werten zwischen acht und zehn herrscht den Experten zufolge Sonnenbrandgefahr. Sonnenhut, sonnendichte Kleidung, Sonnenbrille und Sonnencreme sind dementsprechend Pflicht. Besonders gefährlich ist die UV-Strahlung demnach in den Alpen. Lediglich zwei Minuten (!) dauere es beispielsweise auf der Zugspitze, um sich einen schweren Sonnenbrand einzuhandeln. In München seien es laut Wetterdienst rund sechs Minuten. Sofern möglich, sollten sich Menschen laut Florian Baur vom DWD im Schatten und vor allem über die Mittagszeit bestenfalls nicht draußen aufhalten. Auch die Belastung für den Körper durch die Hitze sei nicht zu unterschätzen. Bei Temperaturen von bis zu 33 und 35 Grad am Freitag und Samstag gelte es, genug Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Die höchsten Temperaturen werden dem Meteorologen zufolge am Freitag in Unterfranken erreicht. Am Samstag legt der Sommer sogar nochmals zu. Erst gegen Abend können einzelne Schauer und Gewitter für etwas Abkühlung sorgen.



