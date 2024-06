05.06.2024 10:32 Sonne und bis 23 Grad: Sommerliches Intermezzo in Hessen erwartet

Regnet es am Mittwoch noch verbreitet in Hessen, so wird es danach freundlicher und wärmer. Im Süden könnte es zum Wochenende aber wieder etwas Regen geben.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main/Hessen - Am Donnerstag und Freitag erwartet die Menschen in Hessen freundliches Wetter mit Höchstwerten bis 23 Grad. Dann könnte es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) allerdings im Süden wieder etwas regnen. So wie dieser kleine Hund auf dem Frankfurter Römerberg dürfen sich die Hessen in den kommenden Tagen © Bild-Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, wetteronline.de Bei Höchstwerten zwischen 19 und 22 Grad kann es am heutigen Tag allerdings erst noch einmal immer wieder zu Regenschauern und einzelnen Gewittern kommen. Dabei weht ein mäßiger, teilweise auch böiger Wind von Westen. In der darauf folgenden Nacht klingen die Niederschläge dann überall ab und von Norden her lockert es mehr und mehr auf. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 5 Grad. Am Donnerstag bleibt es niederschlagsfrei. Bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken zeigen die Thermometer 18 bis 23 Grad an und es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus dem Südwesten. Wetter Deutschland Magisch: Dieses Wetterphänomen kann in den nächsten Wochen beobachtet werden Nach einer im Süden wolkigen und im Norden klaren Nacht bei Tiefstwerten zwischen 11 und 7 Grad zeigt sich laut DWD auch der Freitag heiter bis wolkig und niederschlagsfrei. Die Temperaturen klettern erneut auf 19 bis 23 Grad. Am Samstag im Süden wieder etwas Regen möglich Auch in der Nacht zum Samstag bleibt es bei 11 bis 7 Grad voraussichtlich noch einmal trocken, ehe die Bewölkung im Süden Hessens am Samstag wieder zunimmt. Während es im Norden tagsüber heiter und trocken wird, zieht südlich des Mains im Tagesverlauf verbreitet wieder leichter bis mäßiger Regen auf. Die Höchstwerte erreichen 18 bis 23 Grad. Die Nacht auf den Sonntag beginnt im Süden noch mit leichtem Regen, der dann aber südwärts abzieht. In der Nordhälfte bleibt der Himmel klar. Es kühlt auf 11 bis 8 Grad ab.

Titelfoto: Bild-Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, wetteronline.de