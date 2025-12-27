Nebel, Frost, Glatteis: So kalt startet Berlin und Brandenburg nach den Feiertagen
Berlin - Nach den Feiertagen startet Berlin und Brandenburg mit einem Sonne-Wolken-Mix und Glatteis-Gefahr. Schneefans müssen weiter warten!
Am zweiten Weihnachtsfeiertag zieht anfangs noch grauer Nebel über die Region, doch im Laufe des Tages kämpft sich die Sonne durch die Wolken.
Im Tagesverlauf ziehen dicke Wolkenmassen rein, es bleibt aber trocken. Die Temperaturen schaffen es nur auf minus zwei bis plus zwei Grad.
In der Nacht heißt es Vorsicht: Stellenweise droht Glatteis-Alarm auf den Straßen. Die Temperaturen gehen auf plus ein bis minus sieben Grad runter, der Wind bleibt schwach.
Am Samstag ziehen dicke Wolken und dichter Nebel auf. Sonne ist kaum in Sicht! Vereinzelt fällt Sprühregen oder leichter Regen. Die Temperaturen steigen nur auf ein bis vier Grad, dazu weht ein schwacher Nordwestwind.
Am Sonntag heißt es dann wieder: Sonne satt! Die Temperaturen klettern auf drei bis sechs Grad. Dazu weht nur ein sanfter Westwind.
