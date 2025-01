Sonnig, aber kalt: Das Wetter in Frankfurt und Hessen

Frankfurt am Main - Das Wetter beschert den Menschen in Hessen einen sonnigen aber auch kalten Wintertag. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es zudem trocken bleiben.

Das Wetter am Montag in Hessen soll gemischt werden: "Teils neblig-trüb, teils sonnig" und "niederschlagsfrei", prognostiziert der Wetterdienst.

Die Temperaturen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel werden winterlich: Die Meteorologen erwarten Höchstwerte von 2 bis 6 Grad. Dazu soll ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen wehen.

Nur in einigen Flussniederungen könne es bis in die Mittagszeit hinein neblig-trüb bleiben. Zudem sei der komplette Sonntag niederschlagsfrei.

Der Sonntag beginne nebelig, doch nach dessen Auflösung sei es "heiter oder sonnig", heißt es wörtlich in der DWD-Prognose.

Die Nächte in Hessen werden frostig und teils nebelig, Autofahrer müssen sich auf eventuell glatte Straßen einstellen. © Montage: 123RF/birkay007, Screenshot/Wetteronline.de

Am Dienstag ist der Wetterwechsel abgeschlossen: Der Tag werde "oft stark bewölkt oder teils auch neblig-trüb". In seltenen Fällen könne auch etwas Sprühregen niedergehen. Mit Höchstwerten zwischen 1 und 5 Grad soll es winterlich-kühl bleiben.

Die kommenden Nächte in Hessen werden durchgehend frostig: In der Nacht zu Montag erwarten die DWD-Meteorologen Tiefstwerte zwischen minus 2 und minus 5 Grad, in Tal-Lagen auch bis zu -6 Grad.

Dazu sollen sich Nebelfelder ausbreiten, in denen es bei Frost-Temperaturen gebietsweise zu Straßenglätte kommen könne.

Auch die Nacht zu Dienstag (Tiefstwerte zwischen minus 1 und minus 4 Grad) und die Nacht zu Mittwoch (Temperaturrückgang auf minus 1 bis minus 5 Grad) werden Frost-Nächte, in denen es stellenweise zu Straßenglätte kommen könne.