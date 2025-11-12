Sonnige Aussichten für Bayern: So wird das Wetter zum Wochenende

München - Kalte und nasse Tage liegen hinter Bayern , doch damit ist jetzt Schluss. Zum Wochenende soll sich die Sonne vermehrt zeigen.

Auch im Englischen Garten in München wird es sonnig. (Archivfoto) © Malin Wunderlich/dpa

Am Mittwoch erreicht trockene und für die Jahreszeit sehr milde Luft den Freistaat und München, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Was den Bayern bleibt, ist der dichte Nebel, welcher den Autofahrern seit einigen Tagen die Sicht versperrt. Gerade in Ostbayern ist mit häufigem Nebel mit Sichten unter 150 Metern zu rechnen.

Temperaturen klettern auf 9 bis 15 Grad, an den Alpen ist sogar mit 18 Grad und viel Sonne zu rechnen.

In der Nacht zum Donnerstag wird es bewölkter und erneut neblig bei 5 bis -1 Grad.