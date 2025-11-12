Sonnige Aussichten für Bayern: So wird das Wetter zum Wochenende
München - Kalte und nasse Tage liegen hinter Bayern, doch damit ist jetzt Schluss. Zum Wochenende soll sich die Sonne vermehrt zeigen.
Am Mittwoch erreicht trockene und für die Jahreszeit sehr milde Luft den Freistaat und München, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).
Was den Bayern bleibt, ist der dichte Nebel, welcher den Autofahrern seit einigen Tagen die Sicht versperrt. Gerade in Ostbayern ist mit häufigem Nebel mit Sichten unter 150 Metern zu rechnen.
Temperaturen klettern auf 9 bis 15 Grad, an den Alpen ist sogar mit 18 Grad und viel Sonne zu rechnen.
In der Nacht zum Donnerstag wird es bewölkter und erneut neblig bei 5 bis -1 Grad.
Das Wetter in Bayern am Donnerstag und Freitag
Am Donnerstag zeigt sich die Sonne noch häufiger. Nur im Umfeld von Donau und Naab sowie in Niederbayern kann es länger neblig oder trüb bleiben. Temperaturen gehen rauf auf 11 bis 17 Grad, am Alpenrand kann es sogar zu sommerlichen 20 Grad kommen.
Die Nacht zu Freitag bleibt mild, nur noch stellenweise zeigen sich kleine Nebelschwaden. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 0 Grad.
Am Freitag löst sich der Nebel recht schnell, es bleibt trocken und sonnig. In den nördlichen Regionen können über den Tag verteilt einzelne Wolken aufziehen.
Die Temperaturen gehen wieder rauf auf 10 bis 16 Grad, an den Alpen sorgt Föhnwetter für angenehme 20 Grad.
Titelfoto: Montage: Malin Wunderlich/dpa/Screenshot/wetteronline.de