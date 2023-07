Sonniger Wochenstart vor allem in Südbayern, doch der Regen steht schon wieder in den Startlöchern

Bayern - Der Start in die neue Woche wird in den südlichen Teilen Bayerns heiter. Doch der (Sonnen-)Schein trügt. Die nächsten Regenwolken machen sich schon bereit.

Die Temperaturen bewegen sich am Montag in angenehmen Bereichen. Von Regen verschont das aber vor allem den Norden nicht. © Peter Kneffel/dpa

Das meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf seiner Homepage. Vom Norden bis in die Oberpfalz muss man sich bereits ab dem Vormittag darauf einstellen, einen Schirm griffbereit zu haben.

"Weiter südlich bzw. südwestlich trocken, im südlichen Alpenvorland und an den Alpen auch öfter Sonne", teilt der DWD für Montag mit. "Höchsttemperatur an den nördlichen Mittelgebirgen um 20, sonst meist 22 bis 25 Grad."

Generell bleibt es umso länger trocken, je weiter südlich man sich im Freistaat befindet. Denn abends und in der Nacht breitet sich von Franken aus teils kräftiger Regen aus.

Spätestens am Folgetag teilen Bayerns Bürger dann das gemeinsame Wetter-Schicksal: "Am Dienstag zunächst überall Regen. An Spessart und Rhön bald Übergang in wechselnde bis starke Bewölkung mit zum Teil kräftigen Schauern und einzelnen Gewittern", heißt es in der Wettervorhersage.