21.09.2024 Spätsommer fast vorbei! Herbst feiert Comeback in Hessen

Während sich die Menschen in Hessen an diesem Wochenende noch einmal über Sonne und bis zu 25 Grad freuen dürfen, feiert der Herbst am Montag sein Comeback.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Dieses Wochenende heißt es in Frankfurt und ganz Hessen, noch einmal den Spätsommer zu genießen. Denn bereits am Montag kehrt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) der Herbst zurück. Ab Montag müssen die Menschen in Hessen wieder ihre Regenschirme mitnehmen. © Bild-Montage: Frank Rumpenhorst/dpa. wetteronline.de Am heutigen Samstag steigen die Temperaturen aber erst einmal bei viel Sonnenschein auf bis zu 25 Grad an. Auch in der Nacht zum Sonntag bleibt es klar oder gering bewölkt und niederschlagsfrei. Dabei kühlt es auf 10 bis 7 Grad ab. Der Sonntag startet heiter bis sonnig, allerdings zieht im Laufe des Tages im Südwesten dichtere Bewölkung auf. Bei Höchstwerten zwischen 22 und 25 Grad - im Bergland um 20 Grad - bleibt es bis zum Abend aber weiterhin niederschlagsfrei und es weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Wetter Deutschland Traumhafte Wetter-Aussichten für das Wochenende in Thüringen! In der folgenden Nacht nimmt dann bei 12 bis 9 Grad die Bewölkung zu und im Südwesten kann es schon am Morgen zu schauerartigem Regen kommen, auch vereinzelte Gewitter sind möglich. Im Osten Hessens ist zudem mit Nebel zu rechnen. Am Montag setzt sich das regnerische Wetter in ganz Hessen fort, die Thermometer zeigen 19 bis 22 Grad an. Am Dienstag fallen die Temperaturen unter 20 Grad In der Nacht zum Dienstag lässt der Regen zunächst nach und es bleibt bei 12 bis 9 Grad weitgehend niederschlagsfrei. Der Tag präsentiert sich wechselnd bis stark bewölkt. Zeitweise regnet es, vereinzelt auch gewittrig. Dabei weht ein mäßiger Wind aus West. Die Höchstwerte erreichen nur noch 15 bis 19 Grad. Auch in der kommenden Nacht kommt es örtlich zu weiteren Schauern bei 11 bis 8 Grad.

