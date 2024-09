Spätsommer-Finale in Thüringen?

Erfurt - Am Sonntag vor fast einer Woche war meteorologischer Herbstanfang, doch der Spätsommer ist noch immer im Dienst! Auch die Prognosen für das Wochenend-Wetter in Thüringen sehen im Großen und Ganzen vielversprechend aus. Doch der Wetterumschwung soll kommen! War's das dann mit dem Spätsommer im Freistaat? TAG24 sprach mit dem Deutschen Wetterdienst (DWD).

Der letzte Freibad-Sprung des Jahres? Auf Thüringen kommt ein Wetterumschwung zu! (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa

Sonnig oder heiter, und trocken. Dazu Erwärmung auf 29 bis 32, im Bergland auf 25 bis 29 Grad! Das ging am Freitag aus der Vorhersage für Thüringen auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes hervor.

Auch am Sonntag ist es wohl anfangs sonnig. Höchsttemperaturen: 26 bis 30, im Bergland 23 bis 26 Grad. Allerdings hieß es auch: "[...] im Tagesverlauf zunehmend wolkig bei ansteigender Schauer- und Gewitterneigung."

Wie ein DWD-Experte gegenüber TAG24 mitteilte, beginne für Thüringen am Sonntagnachmittag ein Wetterumschwung. Es komme zu einem kühleren Witterungsabschnitt mit deutlich niedrigeren Temperaturen.

So könnten in der kommenden Woche nicht mal 20 Grad am Tag als Höchsttemperatur erreicht werden. Dazu gebe es auch immer mal "ein bisschen" Niederschlag.

War's das nun mit dem Spätsommer im Freistaat? Vorerst würde man ihn wahrscheinlich abhaken müssen - könnte man sagen!

Allerdings wies der Experte auch daraufhin, dass höhere Temperaturen, "mit Glück" an die 30-Grad-Marke, in der Folge auch Ende des Monats nicht ausgeschlossen seien.