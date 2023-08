Starkregen, Gewitter, Hagel: Wetterdienst warnt vor erneuten Unwettern

Es bleibt in dem kommenden Tagen sehr warm und schwül in Hessen, auch kommt es immer wieder zu Schauern und Gewittern. © Bild-Montage: Arne Dedert/dpa, wetteronline.de

Laut dem DWD ziehen vor allem am Montag und am Dienstag von Südwesten her Schauer und Gewitter über Hessen. Dabei kann es zu Starkregen bis 40 l/qm in kurzer Zeit, Hagel und Sturmböen bis 80 km/h kommen.

Allerdings gibt es auch immer wieder längere sonnige Abschnitte. Bei Sonnenschein zeigen die Thermometer dann Höchstwerte von 27 bis 30 Grad an.

In der folgenden Nacht kühlt es auf 19 bis 15 Grad ab und es kommt nur noch vereinzelt zu Schauern und Gewittern.

Aber schon für Dienstag sind erneut schauerartige und gewittrige Regenfälle angekündigt. Vor allem am Nachmittag und am Abend kann es laut dem DWD Starkregen - teilweise auch unwetterartig - geben.

Die Höchsttemperaturen liegen dabei bei 26 bis 29 Grad. In der Nacht lassen die Niederschläge nach. Die Tiefstwerte liegen bei 17 bis 14 Grad.