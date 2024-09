Stürmisch und sonnig: Sachsen-Anhalt erwartet wechselhaftes Wochenende!

Magdeburg - Herbstlicher kann das Wetter in Sachsen-Anhalt nicht mehr werden. An diesem Wochenende gibt es Sturm und Sonne zugleich.

An diesem Wochenende zeigt sich die Sonne wieder öfter in Sachsen-Anhalt. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Bereits am Freitag muss man sich laut dem Deutschen Wetterdienst auf starke bis stürmische Böen einstellen. Auf dem Brocken kann es sogar orkanartige Böen geben.

Am Vormittag gibt es zunächst viel Sonnenschein, bevor es in der zweiten Tageshälfte an Bewölkung zunimmt. Bei Temperaturen zwischen 18 und 21 Grad kann es vor allem im Harz und dem Burgenland zu einzelnen Schauern kommen. Im Rest des Landes bleibt es trocken.

Am Samstag klingt das stürmische Wetter noch nicht ab. Bei Höchstwerten zwischen 13 und 16 Grad bleibt es wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern.

Auch am Sonntag zeigt sich die Sonne wieder häufiger. Über den Vormittag hinweg können sich immer wieder harmlose Quellwolken am Himmel zeigen, welche sich jedoch zum Abend auflösen.