Summervibes in NRW, doch aufgepasst: Darum solltet Ihr das Wochenende besonders genießen!

In NRW gibt es an diesem Wochenende nicht nur warmen Sonnenschein, sondern dazu auch vorsommerliche Temperaturen.

Von Laura Miemczyk

Köln - An diesem Wochenende können sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf ungewöhnlich mildes Wetter freuen, das für vorsommerliches Feeling sorgt. In der neuen Woche sieht's dann allerdings weniger rosig aus.

Am Samstag lockt ungewöhnlich mildes Wetter die Menschen in NRW ins Freie. © Noah Gottschalk/dpa Das Jahr 2024 hielt in NRW bereits einige Tage bereit, in denen die Temperaturen auf frühlingshafte Werte gestiegen waren und auch der Samstag wird nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vorsommerlich mild! Den ganzen Tag über soll kein Tröpfchen Regen vom Himmel fallen, das Thermometer erreicht unterdessen im Laufe des Tages 22 in Ostwestfalen und satte 26 Grad in der Kölner Bucht. Im Hochsauerland ist bei 18 Grad Schluss. Während sich zunächst noch ein paar Wölkchen am Horizont breitmachen, verziehen sich diese im Tagesverlauf und machen Platz für die Sonne. Wetter Deutschland Abkühlung nur von kurzer Dauer: Es wird wieder wärmer Wer plant, auch in den Abendstunden noch an der frischen Luft zu sein, sollte sich jedoch mindestens einen Pullover einpacken: In der Nacht zu Sonntag sinken die Werte laut DWD auf 13 bis 10 Grad, wobei vereinzelt auch etwas Regen fallen kann.

Ab Montag kündigt sich in NRW nicht nur Regen an, zudem fallen die Temperaturen wieder deutlich. © wetteronline.de (Screenshot)

Fieses Regenwetter ab Montag: Neue Woche wird nass und kühl