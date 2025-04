Temperaturkracher! Fast 25 Grad in Sicht, danach geht es abwärts

Die kommenden Tage werden frühlingshaft und ungewöhnlich warm. © Lando Hass/dpa

In den kommenden Tagen steigen die Höchsttemperaturen immer weiter an. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Freitag sogar bis zu 24 Grad. Mit "Noemi" macht sich wieder stabiles Hochdruck-Wetter breit.

Bereits am Dienstag gibt es fast überall viel Sonne. Nur an den Alpen fällt anfangs noch etwas Regen und ab 900 Meter Schnee. Die Höchstwerte in der Südosthälfte und an den Küsten liegen bei 7 bis 13 Grad, sonst werden 11 bis 16 Grad erreicht.

Dazu weht ein frischer, teils böiger Wind aus Nordost bis Ost. Der DWD erwartet im Schwarzwald Sturmböen. In der Nacht kühlt es sich auf 6 bis 0 Grad ab. Im höheren Bergland sowie in Senken und Tälern ist Frost bis -2 Grad möglich.

Am Mittwoch gibt es vom Süden bis nach Mitteldeutschland immer wieder Wolken. Es bleibt aber weitgehend trocken. Im Rest des Landes wird es zunehmend heiter bis sonnig. Die Thermometer klettern auf Werte zwischen 12 und 19 Grad.

In den Bergen gibt es Sturmböen. Nachts bildet sich im Mittelgebirgsraum und an den Alpen lokal Nebel. Es kühlt sich auf 8 bis -1 Grad ab.