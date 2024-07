Thüringen-Wetter: Bleibt es zum EM-Kracher gegen Spanien trocken?

Erfurt - Der Sommer 2024 ist bislang eher vergleichbar mit einer launischen Diva. Was für ein Auf und Ab bei den Temperaturen! Und ihre Tränen beziehungsweise seinen Regen dürften viele wohl auch nicht mehr sehen können. Ob es zum EM-Kracher zwischen Deutschland und Spanien am heutigen Freitag (18 Uhr) konstant trocken bleibt in Thüringen? Immerhin dürfte das Viertelfinale auch im Freistaat von einem gewissen Teil im Freien verfolgt werden.