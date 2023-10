Thüringen-Wetter: Damit ist jetzt Schluss!

Erfurt - Es ist kühler geworden im Freistaat! Insbesondere im Bergland dürfte sich das dann doch allmählich wie Herbst anfühlen. Mit Siebenmeilenstiefeln geht es aber offenbar noch nicht in den Herbst - erst recht nicht in einen ungemütlichen mit Sturm, Regen und ganz viel Grau. So soll es beispielsweise in Sachen Temperaturen zum Wochenende hin wieder ein klein wenig bergauf gehen.