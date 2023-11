Thüringen-Wetter: So startet die neue Woche

Erfurt - Regnerisch, windig, mitunter stürmisch - so lässt sich das Wetter am Montag im Freistaat grob zusammenfassen. Auch die Prognosen für Dienstag sehen nicht wesentlich besser aus.

Das Programm zum Wochenstart lautet Schmuddelwetter. (Symbolbild) © Carsten Jentzsch

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen mitteilte, setzt am heutigen Vormittag von Südwesten Regen ein, der erst am Abend allmählich abzieht.

Die Maximalwerte liegen bei 9 bis 12 Grad, im Bergland 7 bis 9 Grad.

Der Wind weht den Angaben nach schwach bis mäßig, ab dem Nachmittag böig auffrischend. In den Kammlagen sind stürmische Böen drin.

Mit mäßigem Wind, gebietsweise Windböen und in Kammlagen Sturmböen geht es auch in der Nacht auf Dienstag weiter.

Am zweiten Tag der Woche sieht es nicht wesentlich besser aus: Es ist bedeckt und gibt zeitweise Schauer. Dafür sind die Tageshöchsttemperaturen etwas höher angesetzt: 12 bis 14 Grad werden erwartet, im Bergland 5 bis 11 Grad.